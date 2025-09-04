Argentina bate a Venezuela com facilidade e show particular de Lionel Messi

Líder isolada das Eliminatórias, a Argentina se manteve ainda mais na primeira posição, ao chegar aos 38 pontos. Na última rodada, a Albiceleste encara o Equador, na terça-feira (09/9), fora de casa. Por outro lado, a Venezuela estacionou na sétima colocação, com 18 pontos somados e, na próxima partida, joga sua vida contra a Colômbia, em seus domínios, por uma vaga na próxima Copa do Mundo.

A Argentina, com show de seu grande craque, não teve dificuldades para bater a Venezuela por 3 a 0, nesta quinta-feira (04/9), no Monumental de Nuñez, pela 17° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com uma festa particular para Messi, que fez seu possível último jogo em território argentino com a seleção, o camisa 10 ditou o ritmo da partida e marcou dois gols, um em cada tempo. Lautaro Martínez também deixou sua marca e completou mais um triunfo da atual campeã do mundo.

O choro do craque

A noite desta quinta-feira, no Estádio Monumental de Núñez, pode ter marcado a última vez de Lionel Messi em um jogo oficial pela seleção Argentina em solo nacional. Antes mesmo do apito inicial contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 já mostrava que a partida teria um peso especial. Durante o aquecimento, ao aparecer no gramado, o craque não conteve a emoção e foi flagrado com os olhos marejados. O clima tomou ainda mais força na entrada das equipes. Ao som do hino nacional, o camisa 10 retornou ao campo acompanhado de seus filhos, enquanto a esposa, Antonella Roccuzzo, acompanhava a cena das tribunas.

Primeiro tempo da Argentina

Com um Monumental de Nuñez lotado e com uma grande festa, a Argentina fez valer o calor de seu torcedor e controlou as principais ações do primeiro tempo. Tanto que aos quatro minutos, a atual campeã do mundo já abria o placar com Romero, de cabeça. Contudo, o defensor foi flagrado em posição de impedimento e o tento foi anulado. Julián Alvárez e Tagliafico também tiveram chances de fazer o primeiro gol, mas pararam em boas defesas do goleiro Romo. Entretanto, a bola sabia que precisava conhecer as redes pela primeira vez com o craque da partida. Após lindo lançamento de Paredes, Julián Alvárez recebeu livre pela direita. O centroavante driblou o marcador e tocou para Messi, que com um toque sutil de cavadinha, marcou o primeiro da Albiceleste. Na sequência, Almada teve a chance de fazer o segundo, mas o arqueiro venezuelano fez uma defesaça para impedir.

Segundo tempo de controle

A etapa final começou da mesma forma que foi quase todo o primeiro tempo: com a Argentina em cima. Contudo, a Venezuela se fechou ainda mais e começou a apostar de vez nos contra-ataques. Com o ferrolho venezuelano mais forte, a primeira grande chance da Albiceleste aconteceu aos 15 minutos e novamente com Messi. O camisa 10 recebeu em velocidade e bateu cruzado, mas Romo fez grande defesa. Depois foi a vez de Nico González sair na cara do gol e parar no arqueiro adversário. Almada também teve grande chance de frente pra meta, mas pegou mal na bola e acabou isolando. Contudo, o segundo gol iria sair com alguém que estava no banco de reservas. Após cobrança de falta rápida de Messi, Nico González cruzou e Lautaro Martínez, que havia entrado há dois minutos, deu um peixinho para fazer 2 a 0 para as atuais campeãs do mundo.

Messi completa festa

Com a vitória praticamente garantida, o embate não podia acabar sem mais um gol do grande dono da noite. Thiago Almada recebeu lindo passe pela direita e cruzou para trás. Messi apareceu livre dentro da área e apenas empurrou para as redes e marcou o seu segundo tento na partida. O camisa 10 ainda marcaria mais um, dessa vez de cobertura, mas estava impedido. Contudo, nada que estragasse a festa do atacante e também da Argentina, que venceu mais uma nas Eliminatórias, em um confronto tão especial para seu torcedor e seu grande ídolo.