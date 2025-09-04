Andreas Pereira é a novidade em atividade do Palmeiras após dias de folgas

Elenco do Verdão ficou ausente do CT desde domingo e retoma aos trabalhos visando ao duelo com o Internacional / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (04), o elenco do Palmeiras se reapresentou no CT após quatro dias de folga e contou com a presença do meia Andreas Pereira. Desde terça, ele já treinava internamente, mas agora teve os primeiros contatos com bola e com os novos companheiros. Andreas Pereira treina normalmente, sem restrições, já que vinha de pré-temporada no Fulham, da Inglaterra. Ele ficará à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo do dia 13, contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, logo após a Data Fifa. O Verdão ocupa a terceira posição da competição.