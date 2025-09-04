Agressor de Hugo Souza, do Corinthians, se apresenta à polícia

Torcedor que agrediu o goleiro do Timão em duelo contra o Athletico terá que comparecer ao Ministério Público em 5 de novembro / Crédito: Jogada 10

A agressão que o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, sofreu no embate contra o Athletico pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil segue repercutindo. Isso porque o autor da infração no duelo que ocorreu no dia 27 de agosto se apresentou à Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), da Polícia Civil do Paraná, nesta quinta-feira (04). Inclusive, o torcedor assinou uma espécie de termo de compromisso. Desta forma, ele terá que comparecer ao Ministério Público, no dia 5 de novembro. O Athletico já havia identificado que o transgressor não era sócio do clube, além de ser oriundo de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A Demafe, aliás, também divulgou um vídeo em que o infrator pede desculpas à principal torcida organizada do Athletico, conhecida como “Os Fanáticos”. Por sinal, ele justificou que cometeu a invasão e agressão por consumir álcool em excesso.

“Peço desculpas à organizada. Não foi por intenção, foi bebida mesmo. Desculpa”, declarou. O episódio ocorreu na reta final da vitória do Corinthians por 1 a 0. O transgressor invadiu o campo e acertou o goleiro do Timão. Em seguida, os seguranças do Athletico rapidamente o conteram. Em um primeiro momento, ele foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (JECrim), na própria Arena da Baixada. Na ocasião, ele não assinou o termo circunstanciado devido ao nível de embriaguez. Corinthians cobra garantias de segurança Em comunicado oficial, o Athletico demonstrou seu repúdio com a atitude do torcedor. O Furacão também alegou que tomou as decisões cabíveis para evitar novas consequências. Além de garantir a segurança dos jogadores e outros profissionais que estiveram na partida.

Mesmo com o pedido de desculpas, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) averiguará o caso. O árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio indicou na súmula que houve a agressão e invasão. Além disso, também relatou o arremesso de copos em direção ao gramado, principalmente no setor destinado à torcida organizada do Athletico. As punições ao clube paranaense podem variar desde multa até perda de mando de campo. Com a palavra, o invasor: pic.twitter.com/RigC5KB6wa — DEMAFE (@DEMAFE_PC_PR) September 4, 2025