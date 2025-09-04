‘Falei que era um até logo’, brinca Cuiabano após rápida volta ao Botafogo

Em mensagem de despedida do Botafogo, Cuiabano deixou claro que era um “até logo”, mas ele não esperou que ia ser tão rápido. Quatro dias depois de chegar ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o lateral-esquerdo foi emprestado para o Alvinegro até dezembro de 2025. Em retorno ao Brasil, ele ressaltou o retorno ao Glorioso e de vestir a icônica camisa 6 do clube.

“Falei que era um “até logo”. Estou muito feliz por retornar à minha casa, tenho coisas ainda para conquistar aqui, pretendo conquistar títulos esse ano. Estou muito feliz. Retornar, vestir a camisa 6 (de Nilton Santos), significa muito para o clube e também para mim, representar um ídolo que vestiu essa camisa, um dos maiores laterais-esquerdos do mundo. Estou muito feliz por estar aqui”, disse Cuiabano à Botafogo TV.