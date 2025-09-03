Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Yuri Alberto volta a treinar normalmente no Corinthians

Atacante retornou antes da previsão inicial e pode reforçar o time para o duelo do Timão contra o Athletico, na próxima semana
Três semanas depois de passar por uma cirurgia na hérnia inguinal, Yuri Alberto voltou aos treinamentos no Corinthians, na reapresentação do Timão. O atacante encerrou o processo de transição física, que começou na última semana, e está à disposição do treinador Dorival Júnior para a partida contra o Athletico, pela Copa do Brasil.

O jogador superou as expectativas iniciais de recuperação, que variavam entre dois e três meses. O atacante participou da atividade normalmente junto ao elenco, que retornou aos trabalhos após dois dias de folga, depois do clássico contra o Palmeiras.

Outro jogador que também participou da atividade foi o lateral-direito Matheuzinho. O jogador, que ficou de fora do Dérbi após sair machucado no duelo de ida contra o Furacão, também treinou normalmente e é outra peça disponível para Dorival Júnior.

O Corinthians não pôde contar com os jogadores que estão com as seleções durante a Data Fifa. Hugo Souza, Félix Torres, José Martínez, Ángel Romero e Memphis Depay. Os atletas só retornam ao time no dia do confronto contra o Athletico, na próxima quarta-feira (10).

