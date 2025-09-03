Yuri Alberto volta a treinar normalmente no Corinthians

Atacante retornou antes da previsão inicial e pode reforçar o time para o duelo do Timão contra o Athletico, na próxima semana / Crédito: Jogada 10

Três semanas depois de passar por uma cirurgia na hérnia inguinal, Yuri Alberto voltou aos treinamentos no Corinthians, na reapresentação do Timão. O atacante encerrou o processo de transição física, que começou na última semana, e está à disposição do treinador Dorival Júnior para a partida contra o Athletico, pela Copa do Brasil. O jogador superou as expectativas iniciais de recuperação, que variavam entre dois e três meses. O atacante participou da atividade normalmente junto ao elenco, que retornou aos trabalhos após dois dias de folga, depois do clássico contra o Palmeiras.