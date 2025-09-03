Volante do Vasco desiste de atuar na Europa e assina com o Avaí

Leão da Ilha acerta empréstimo de Lucas Eduardo, de 21 anos, que estava fora dos planos do técnico Fernando Diniz no Cruz-Maltino

O Avaí movimentou o mercado no último dia de janela de transferências e ampliou a lista de reforços, que já contava com Del Piage e Guilherme Santos. Nesse sentido, entre os novos nomes, está o do volante Lucas Eduardo, que pertence ao Vasco até janeiro de 2027, e chega por empréstimo. A informação é do portal “ge”.

Antes desse acerto, o jovem, de 21 anos, havia recusado uma proposta de empréstimo do Olexandriya, da Ucrânia, vice-campeão nacional e classificado para a Conference League