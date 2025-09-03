Vídeo te leva ‘para dentro’ do ônibus do Manchester City; veja detalhes

Vídeo te leva ‘para dentro’ do ônibus do Manchester City; veja detalhesTransporte do clube inglês tem mini cozinha e amplo espaço interno, visando o conforto dos jogadores e comissão técnica
O Manchester City, um dos clubes mais bem estruturados do mundo, investe na estrutura para os jogadores fora de campo. Assim, o ônibus que transporta os atletas e comissão técnica é uma atração a parte.
Com assentos reclináveis, sistemas de entretenimento de última geração e amplo espaço interno, ele permite que os jogadores descansem e se preparem de forma ideal durante os deslocamentos para treinos e partidas.
Além disso, o transporte é dividido em duas partes. De um lado, apenas um banco com uma mesa para quem estiver sentado poder apoiar. Do outro, quatro cadeiras com uma mesa, em que os jogadores e comissão podem se reunir juntos durante o caminho.
