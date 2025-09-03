Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venda de de Wesley abre disputa na ponta direita do Internacional

Bruno Tabata, Gustavo Prado e Vitinho são os concorrentes a assumir a titularidade da posição no Colorado
O técnico Roger Machado precisará encontrar um substituto que assuma a titularidade da ponta direita do Internacional, que era de Wesley. Isso porque o clube decidiu vendê-lo para o Al-Rayyan, do Qatar. Deste modo, o comandante tem à disposição três opções que concorrem a esse posto entre os 11 iniciais. No caso, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Vitinho.

Pelo outro lado do ataque, Carbonero é titular absoluto da ponta esquerda, posição onde atua preferencialmente. Apesar disso, já jogou em algumas ocasiões pela direita. Bruno Tabata, Gustavo Prado e Vitinho já tiveram oportunidades entre os 11 iniciais nesta temporada, porém não se firmaram.

Bruno Tabata encerrou a última temporada em bom momento e entre os titulares. Assim, trouxe esperanças para 2025, mas não conseguiu manter o nível de rendimento. Ele sofreu uma lesão muscular ainda na pré-temporada, que o tirou da disputa do Gauchão.

Vitinho, uma das contratações da primeira janela do ano, rapidamente ganhou espaço e passou a ser o dono da posição no início do Estadual. Por sinal, na competição, teve papel importante ao marcar na semifinal contra o Caxias duas vezes em duelo no Centenário. Com isso, ele colocou o Inter praticamente na final.

O atacante não apresentava desempenho que empolgava, mas foi o suficiente para se consolidar. Contudo, acumulou lesões e perdeu espaço. O rendimento e a extensão da guerra entre Rússia e o Ucrânia favoreceram a ampliação do seu empréstimo. Portanto, Vitinho continua como opção e voltou a ser decisivo ao marcar o gol da vitória sobre o Fortaleza. Entretanto, ainda precisa recuperar o prestígio, pois não conta com aprovação total no clube.

Joia da base do Internacional também é candidato

Gustavo Prado teve poucas chances entre os 11 iniciais no time de Roger Machado, porém habitualmente entra no decorrer dos jogos. Atualmente, nesta data Fifa, ele compõe o grupo da Seleção Brasileira sub-20. A equipe nacional de base passa por preparação para a Copa do Mundo da categoria, que deve ocorrer no dia 27 de setembro.

A tendência é de que o jogador, de 19 anos, promessa da base do Colorado, esteja na convocação final de Ramon Menezes para o Mundial da categoria. Afinal, teve performance de destaque no Sul-Americano sub-20. Uma outra alternativa pode ser utilizar o uruguaio Alan Rodríguez aberto. Apesar de ser um meio-campista, no Argentinos Juniors, sua antiga equipe, ele atuou em algumas oportunidades na direita.

Por uma eventual indefinição, Roger pode dar prioridade a uma mudança de esquema tático e usar uma formação com dois atacantes. No caso, com novas oportunidades a Borré ou Valencia junto a Ricardo Mathias.

Nenhum dos atacantes estrangeiros passam por boa fase. No entanto, pela necessidade em seguir dando uma resposta, essa será uma experiência que Roger Machado pretende fazer durante a paralisação da data Fifa.

