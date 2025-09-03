Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco anuncia transferências de dois jogadores

Lucas Eduardo, volante de 21 anos, acerta por empréstimo com o Avaí, da Série B; Figueiredo, ponta de 24, vai para o Alverca (POR)
O Vasco confirmou nesta quarta-feira (3/9) a transferências de dois jogadores que não constavam nos planos: Lucas Eduardo e Figueiredo. O primeiro, volante de 21 anos, acertou a ida para o Avaí, da Série B do Brasileirão, por empréstimo até o fim de 2025. Já o ponta, de 24 anos, fechou em definitivo com o Alverca, da Liga Portugal. Ambos são crias da base vascaína, aliás.

Através de nota, o Cruz-Maltino conformou a saída de ambos. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz após retornar de empréstimo ao Cuiabá, o volante até recusou uma proposta do Olexandriya (UCR), vice-campeão nacional e classificado para a Conference League. Pelo Dourado, participou de apenas um jogo na Série B 2025. Agora, vai para o rival de divisão, Avaí. Por lá, reencontrará o também cria da Colina JP.

LEIA MAIS: Jair, do Vasco, se pronuncia após grave lesão e agradece apoio: ‘Nos veremos em breve’

Figueiredo, por sua vez, estava emprestado ao América-MG, outro time da Segundona brasileira. Por lá, atuou em 31 partidas nesta temporada, anotando cinco gols e quatro assistências e chamando a atenção do futebol europeu. Assim, recebeu proposta do Alverca, time que tem Vini Jr., craque do Real Madrid, como um dos investidores.

Não à toa, o clube português pagou 750 mil euros (R$ cerca de R$ 4,7 milhões) por 50% de seus direitos econômicos. Por contrato, o América teve a oportunidade de igualar a proposta – algo que de fato ocorreu. No entanto, o próprio Figueiredo optou pela Europa. Ele deixa o Vasco, afinal, com 97 jogos, quatro gols e cinco assistências. O agora ex-jogador do cruz-maltino participou do elenco que subiu de volta à elite após campanha na Série B em 2022.

