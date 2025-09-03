Vasco anuncia transferências de dois jogadores

Lucas Eduardo, volante de 21 anos, acerta por empréstimo com o Avaí, da Série B; Figueiredo, ponta de 24, vai para o Alverca (POR)

O Vasco confirmou nesta quarta-feira (3/9) a transferências de dois jogadores que não constavam nos planos: Lucas Eduardo e Figueiredo. O primeiro, volante de 21 anos, acertou a ida para o Avaí, da Série B do Brasileirão, por empréstimo até o fim de 2025. Já o ponta, de 24 anos, fechou em definitivo com o Alverca, da Liga Portugal. Ambos são crias da base vascaína, aliás.

Através de nota, o Cruz-Maltino conformou a saída de ambos. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz após retornar de empréstimo ao Cuiabá, o volante até recusou uma proposta do Olexandriya (UCR), vice-campeão nacional e classificado para a Conference League. Pelo Dourado, participou de apenas um jogo na Série B 2025. Agora, vai para o rival de divisão, Avaí. Por lá, reencontrará o também cria da Colina JP.