Uruguai x Peru, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Na porta da Copa do Mundo de 2026, o Uruguai recebe o Peru, nesta quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, pela rodada 17 das Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial. Os celestes somam 24 pontos e estão em quarto lugar. Precisam de um empate para carimbar o passaporte para Estados Unidos, Canadá e México. Já os andinos estão em penúltimo, com 12. Assim, só podem alcançar a repescagem se triunfarem nas duas jornadas finais, com Venezuela e Bolívia não pontuando mais. Situação, portanto, delicadíssima.

A Voz do Esporte já está com tudo pronto para narrar o embate, ao vivo, a partir de 19h. Deyvid Diego Mazur assume a camisa 10 da locução esportiva, com o suporte de duas feras. A saber: Deyvid Xavier nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.