Um dia após anunciar Cuiabano, Forest empresta lateral ao Botafogo

Foi e voltou! Vontade do lateral-esquerdo pesou nesta resolução. Na verdade, ele nem queria sair do Mais Tradicional
A passagem do lateral-esquerdo Cuiabano pelo Nottingham Forest durou apenas algumas horas. Sem entrar em campo, ele assinou contrato até 2029, vestiu a camisa, foi anunciado, porém, um dia depois, já estava de volta ao Botafogo. Nesta terça-feira (2), o clube inglês resolveu “devolvê-lo” ao Glorioso. Mas por empréstimo até o fim de 2025.

Assim, a partir de agora, Cuiabano volta a ser opção na lateral esquerda para o técnico Davide Ancelotti, que ainda conta com Telles e Marçal para a posição.

Cuiabano deixou claro aos britânicos que desejaria voltar ao Rio de Janeiro. Por ele, aliás, nem deixaria o Glorioso neste mercado de transferências. Mas o fato é que, na segunda-feira (1), no último dia da janela das principais ligas europeias, divulgou um vídeo de despedida do Botafogo.

O camisa 6 alvinegro entende que, no Botafogo, pode terminar 2025 com mais um título. A equipe está nas quartas de final da Copa do Brasil e depende de uma simples vitória para eliminar o Vasco nesta etapa da competição, na próxima semana, no Estádio Nilton Santos. Já no Brasileirão, o Fogão de Cuiabano está em quinto lugar, batendo na porta do G4, zona que permite o acesso à fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

A janela das principais ligas europeias fechou nesta terça-feira (2). As possíveis saídas do Botafogo podem, portanto, acontecer somente para mercados perifériocos, como, por exemplo, para Ucrânia, Rússia, Bélgica, Turquia e Oriente Médio.

