Thiago Maia treina normalmente, e Mercado avança em recuperação no Inter

Volante participa de toda a atividade, enquanto o zagueiro argentino dá mais um passo importante para retornar ao time / Crédito: Jogada 10

O Internacional se reapresentou com ótimas notícias nesta quarta-feira (3). O volante Thiago Maia, que era uma preocupação, treinou normalmente com o grupo. O zagueiro Gabriel Mercado, aliás, também demonstrou avanço em sua recuperação física. O elenco, que teve dois dias de folga, voltou ao trabalho no CT Parque Gigante. O foco, portanto, já está no duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. A principal atração do dia, de fato, foi a presença de Thiago Maia. O volante havia saído com dores na coxa na vitória sobre o Fortaleza. No treino de hoje, contudo, ele participou de toda a atividade sem limitações. O jogador, inclusive, marcou dois gols no trabalho com bola, conforme divulgou o próprio clube em suas redes sociais.