Scaloni se emociona ao falar sobre despedida de Messi na Argentina

Astro fará última partida pela seleção em 'casa' nesta quinta, pelas Eliminatórias. Técnico da Venezuela diz que pretende 'arruinar' festa / Crédito: Jogada 10

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni confirmou a despedida de Messi em jogos de Eliminatórias em seu país natal. Em coletiva nesta quarta-feira (3), o treinador reforçou que o camisa 10 irá iniciar o duelo contra a Venezuela, nesta quinta-feira (4), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, entre os titulares. Além disso, ele reafirmou a emoção que haverá no Monumental de Núñez. “Amanhã (quinta-feira) será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial. Mas vamos tentar garantir que amanhã não seja seu último jogo aqui. Seguramente, não será”, afirmou Scaloni.

“É um prazer (trabalhar com ele) por tudo o que Messi gera quando se junta a nós, como atleta e pessoa. Algo que não sei se veremos mais e para entender, precisa estar aqui. Hoje ele está e temos de desfrutar”, disse o técnico, em momento que o choro dominou a sala de entrevistas. Depois da Venezuela, a Argentina enfrenta o Equador sem a presença de Messi confirmada. Em seguida, deve ter mais quatro compromissos nas próximas Datas-Fifa. No entanto, os amistosos devem ser realizados em outro país. Assim, o astro não deve ter a oportunidade de atuar em Buenos Aires. Com a camisa da Argentina, Messi disputou 193 partidas, tendo marcado 112 gols, o que faz do craque o maior artilheiro da Albiceleste. Com a seleção, o camisa 10 conquistou quatro títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2022. ‘Não viemos para festa’ Do outro lado, o técnico da seleção venezuelana, Fernando Batista, disse que tentará “estragar” a comemoração que a Argentina prepara para o duelo especial.