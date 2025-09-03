Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo encaminha empréstimo de Patryck para time do Chipre

Pafos ofereceu 200 mil euros pelo lateral, com obrigação de compra após metas atingidas. Jogador também recebeu outras proposta
O São Paulo está muito próximo de acertar a saída do lateral-esquerdo Patryck. O Tricolor aceitou a proposta do Pafos, do Chipre, que prevê o pagamento de 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo do jogador. O acordo ainda inclui uma cláusula de compra obrigatória de 50% dos direitos econômicos por 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) caso determinadas metas sejam alcançadas. Restam apenas ajustes finais para a oficialização do negócio.

O Pafos, que nesta temporada disputou a fase preliminar da Champions League e tem o zagueiro David Luiz no elenco, já havia feito uma oferta inicial de 100 mil euros (R$ 634 mil) pelo empréstimo, com opção de compra de metade dos direitos ao fim do contrato. Na negociação avançada, a condição passou a ser obrigatória.

Além dos cipriotas, um clube dos Emirados Árabes Unidos também demonstrou interesse em Patryck. No entanto, a proposta árabe previa apenas o pagamento de 100 mil euros pelo empréstimo, sem possibilidade de compra definitiva. Aliás, este fator pesou bastante na decisão são-paulina.

Cria de Cotia, Patryck estreou pelo profissional em 2022 e soma 38 jogos com a camisa do São Paulo. Ao todo, ele distribuiu duas assistências, mas não marcou nenhum gol.

