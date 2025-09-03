Santos x São Paulo, Paulistão feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

No torneio, o Tricolor vive uma situação melhor. As Soberanas ocupam a terceira colocação, com 12 pontos. Já a equipe alvinegra está fora da zona de classificação, na sexta posição, com oito pontos, mas possui um jogo a menos por conta das finais do Brasileirão Feminino A2.

Depois de terminarem suas participações no Brasileirão Feminino , Santos e São Paulo fazem o clássico San-São pelo Campeonato Paulista. A partida acontece na noite desta quarta-feira (03), às 20h, em Santos, válida pela 8ª rodada da primeira fase do campeonato estadual, a primeira do returno. Na abertura da competição, as Sereias venceram por 2 a 1 no Canindé.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV.

Como chega o Santos

As Sereias da Vila chegam para o clássico embaladas por uma conquista. No último sábado (30), as Alvinegras empataram com o Botafogo e conquistaram o título do Brasileirão Feminino Série A2. Agora, com o foco exclusivo no estadual, o Santos quer manter o embalo nos clássicos, já que derrotou o Palmeiras em sua última partida pelo torneio, e entrar na zona de classificação. Para a partida, o técnico Caio Couto deve repetir a equipe que entrou em campo na final.

Como chega o São Paulo

Se por um lado o término de participações em competições nacionais é motivo de festa, no outro, há lamentação. O São Paulo acabou sendo eliminado das semifinais do Brasileirão Feminino para o Corinthians, depois do empate em 2 a 2 no último domingo (31). Agora, as Soberanas tentam a reabilitação no campeonato estadual, no qual perderam para a Ferroviária na última rodada. Para o duelo na Baixada Santista, Thiago Viana deve repetir a equipe que empatou no Canindé.

SANTOS X SÃO PAULO

Campeonato Paulista Feminino – 8ª rodada

Data e horário: 03/9/2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Stefane; Leidiane, Ana Alice, Pardal e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Suzane Pires, Analuyza e Thaisinha; Laryh e Samara. Técnico: Caio Couto.

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Aline, Karla Alves e Isa; Camilinha e Isa; Crivelari. Técnico: Thiago Viana

Árbitra: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato (SP) e Weber Venâncio da Silva (SP)