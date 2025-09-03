Sampaoli tem primeiro contato com elenco do Atlético após retorno

Treinador comandou atividade nesta tarde de quarta-feira, na Cidade do Galo, e mira clássico com o Cruzeiro, na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O técnico Jorge Sampaoli não tem tempo a perder e, nesta quarta-feira (03), já teve o primeiro contato com os jogadores do Atlético. Ele reencontrou velhos conhecidos de sua primeira passagem pelo clube, há cinco anos: o goleiro Everson, o lateral Guilherme Arana, o zagueiro Júnior Alonso e o volante Alan Franco. Juntos, eles conquistaram o Campeonato Mineiro de 2020. Sampaoli retornou ao clube mineiro sendo anunciado na terça-feira. Menos de 24 horas depois, iniciou o trabalho. Do aeroporto da Pampulha, a nova comissão técnica seguiu de carro para a Cidade do Galo. Os jogadores chegaram no início da tarde e encontraram o argentino. A equipe de trabalho do treinador contará com Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente).