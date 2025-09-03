Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sampaoli tem primeiro contato com elenco do Atlético após retorno

Treinador comandou atividade nesta tarde de quarta-feira, na Cidade do Galo, e mira clássico com o Cruzeiro, na Copa do Brasil
O técnico Jorge Sampaoli não tem tempo a perder e, nesta quarta-feira (03), já teve o primeiro contato com os jogadores do Atlético. Ele reencontrou velhos conhecidos de sua primeira passagem pelo clube, há cinco anos: o goleiro Everson, o lateral Guilherme Arana, o zagueiro Júnior Alonso e o volante Alan Franco. Juntos, eles conquistaram o Campeonato Mineiro de 2020.

Sampaoli retornou ao clube mineiro sendo anunciado na terça-feira. Menos de 24 horas depois, iniciou o trabalho. Do aeroporto da Pampulha, a nova comissão técnica seguiu de carro para a Cidade do Galo. Os jogadores chegaram no início da tarde e encontraram o argentino. A equipe de trabalho do treinador contará com Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente).

O primeiro encontro no ambiente de trabalho aconteceu na academia do CT, com a presença do executivo Paulo Bracks e do diretor Victor Bagy. Serão, ao todo, oito dias de atividades até a partida decisiva da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcada para o dia 11, no Mineirão. O time celeste venceu o jogo de ida, na Arena MRV, por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença.

No Brasileirão, o Atlético ocupa somente a 14ª colocação, com 24 pontos, e vem de quatro derrotas seguida. A última no Barradão, já sem o técnico Cuca, demitido após a derrota no clássico.

