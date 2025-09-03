Relembre últimas ‘despedidas’ da Seleção em casa nas Eliminatórias

Relembre últimas ‘despedidas’ da Seleção em casa nas EliminatóriasJogada10 traz como foram os últimos compromissos do Brasil em solo nacional pelo qualificatório da América do Sul
Ao entrar em campo na quinta-feira (4/9) para enfrentar o Chile, a Seleção se despedirá do público brasileiro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o jogo, válido pela 17ª rodada, é o último com a Amarelinha atuando como mandante no qualificatório.
E você se lembra como foram as últimas “despedidas” da Canarinho junto ao povo brasileiro? O Jogada10 entrou no baú do esporte e relembra, então, para você, querido Joganauta.
LEIA MAIS: João Pedro revela conexão com o Maracanã, palco do jogo da Seleção
2006
Para a Copa de 2006, na Alemanha, o Brasil garantiu vaga antecipada já na 16ª rodada, ao surrar o Chile por 5 a 0. Assim, chegou para a 18ª e última rodada já classificado, batendo a Venezuela por 3 a 0. O jogo foi no Mangueirão, em Belém (PA), no dia 12/10 de 2005. Adriano, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos marcaram os gols da Seleção. A partida contou com a presença do famoso “quadrado mágico”, composto pelos meias Ronaldinho Gaúcho e Kaká, além dos atacantes Ronaldo e Adriano.
2010
Já para o Mundial seguinte, na África do Sul, o clima não era tão festivo. Afinal, a Seleção sucumbiu na Copa de 2006, caindo nas quartas de final perante a França, gerando desconfiança junto ao torcedor brasileiro.
Ainda assim, o Brasil chegou para a 18ª rodada já classificado. Bem como para 2006, a vaga veio na 16ª rodada, desta vez com vitória por 3 a 1 sobre a Argentina. Dessa forma, a despedida do Brasil de solo nacional nas Eliminatórias veio em desanimador empate por 0 a 0 contra a Venezuela, no dia 14/10 de 2009, no Morenão, em Campo Grande (MS). Na ocasião, o técnico era Dunga, capitão e campeão em 1994.
2014 – Seleção já classificada
Não houve pois o Brasil foi país-sede e não disputou as Eliminatórias.
2018
Para a Copa da Rússia, o Brasil garantiu vaga cedo: já na 14ª rodada, em vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai. Assim o último jogo em casa foi na 18ª e última rodada, quando a Seleção enfiou 3 a 0 no Chile, no dia 10/10 de 2017.
Paulinho e Gabriel Jesus (duas vezes) fizeram os gols da vitória, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Esta foi, afinal, a primeira das duas vagas garantidas sob o comando do técnico Tite.
2022
No ciclo seguinte, ainda com Tite no cargo, a vaga veio ainda mais cedo. Foi na 12ª rodada, após vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia. Assim, a despedida do torcedor brasileiro foi na 17ª e penúltima rodada, em goleada com festa no Maracanã: 4 a 0 no Chile, no dia 24/3 de 2022.
A partida marcou o primeiro gol de Vini Jr. com a Amarelinha. Além dele, também marcaram Neymar (de pênalti), Coutinho (também de pênalti) e Richarlison.
2026 – A despedida de casa da Seleção
Já para a próxima Copa, a vaga veio na 16ª rodada, já com Carlo Ancelotti no comando. A confirmação da classificação veio através de vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em junho.
Agora, pela 17ª rodada, a Seleção volta a se despedir do torcedor brasileiro no Maracanã – novamente contra o Chile. O jogo será nesta quinta, às 21h30 (de Brasília). O presidente da CBF confirmou na última terça-feira (2/9) que tal partida representará a despedida do torcedor brasileiro antes da Copa do Mundo. Nas outras ocasiões, o Brasil chegou a realizar amistosos em casa antes de viajar às sedes das Copas.