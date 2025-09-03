Raúl entra na mira do Bayer Leverkusen para substituir técnico Ten Hag

Ex-atacante é um dos três nomes que estão na briga para assumir o cago deixado pelo holandês, demitido após apenas três partidas

Com a demissão de Erik ten Hag, que esteve no cargo por apenas três partidas, o Leverkusen segue no mercado na busca por um novo treinador. De acordo com a imprensa espanhola, Raúl González, ídolo do Real Madrid e ex-técnico do Castilla, aparece como um dos principais nomes na lista de candidatos a ocupar a vaga.

Diante dos fracos resultados iniciais, a diretoria do clube alemão optou por demitir o comandante, após pressão interna e externa, e ter mais tempo para pensar em um substituto à sombra de Xabi Alonso. O treinador conquistou o título da Bundesliga na temporada 2023/24 antes e chamou a atenção do Real Madrid nesta temporada.