Raúl entra na mira do Bayer Leverkusen para substituir técnico Ten Hag

Raúl entra na mira do Bayer Leverkusen para substituir técnico Ten HagEx-atacante é um dos três nomes que estão na briga para assumir o cago deixado pelo holandês, demitido após apenas três partidas
Com a demissão de Erik ten Hag, que esteve no cargo por apenas três partidas, o Leverkusen segue no mercado na busca por um novo treinador. De acordo com a imprensa espanhola, Raúl González, ídolo do Real Madrid e ex-técnico do Castilla, aparece como um dos principais nomes na lista de candidatos a ocupar a vaga.
Diante dos fracos resultados iniciais, a diretoria do clube alemão optou por demitir o comandante, após pressão interna e externa, e ter mais tempo para pensar em um substituto à sombra de Xabi Alonso. O treinador conquistou o título da Bundesliga na temporada 2023/24 antes e chamou a atenção do Real Madrid nesta temporada.
Além disso, Edin Terzic, que comandou o Borussia Dortmund na última temporada, e Marco Rose, ex-técnico do RB Leipzig, também brigam pela vaga. Essas informações são de publicações da imprensa espanhola.
Raúl, por sua vez, tem prestígio no futebol alemão. Afinal, atuou no país entre 2010 e 2012 com a camisa do Schalke 04. Por lá, deixou ótima impressão ao ajudar a colocar a equipe pela primeira vez em uma semifinal da Champions League, em 2011.
Ele, portanto, iniciou a carreira de técnico no Real Madrid Castilla. Contudo, ainda não aceitou um grande desafio em clubes europeus, fora da base do time merengue . Por lá, conquistou a UEFA Youth League, título inédito na história do clube.