Pedidos por Joan García esquentam, e Unai Simón defende goleiros da Espanha

Com a ascensão do 'queridinho' do Barcelona, titular da Fúria ressalta 'longa história' e conquistas do atual elenco

O debate na imprensa espanhola, de fato, ganhou muita força recentemente. O motivo é a ausência do jovem Joan García, recém-contratado pelo Barcelona. O goleiro, de 24 anos, foi o líder isolado em número de defesas na última edição da LaLiga. O seu ótimo desempenho pelo Espanyol, portanto, gerou muitos pedidos por sua convocação para a seleção.

O goleiro Unai Simón se pronunciou sobre um debate que cresce na Espanha. A imprensa local, surpreendentemente, tem pedido a convocação de Joan García, do Barcelona. O titular da seleção, contudo, saiu em defesa do grupo atual de goleiros. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3), ele pediu respeito às escolhas do treinador Luis de la Fuente. Simón, de fato, disse que o elenco atual tem uma “longa história” na Fúria.

Unai Simón, o titular absoluto da posição, reconheceu a grande qualidade do compatriota. Ele, no entanto, pediu mais respeito ao grupo que foi chamado pelo técnico Luis de la Fuente. Para o goleiro do Athletic Club, a experiência e o entrosamento do elenco pesam.

“Temos uma longa história aqui, temos influência no vestiário e também conquistamos coisas importantes”, afirmou Simón.

O jogador do Athletic Club, inclusive, fez questão de citar conquistas recentes. Ele lembrou de premiações e de taças para reforçar o grande valor do grupo. A conquista da Eurocopa de 2024, por exemplo, foi um dos exemplos citados por ele. O troféu Zamora, de goleiro menos vazado da LaLiga, também foi lembrado pelo titular da Espanha.

A entrevista coletiva de Unai Simón, por fim, ocorreu na concentração da Espanha. A equipe se prepara para a sua estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Fúria joga contra a seleção da Bulgária, já nesta quinta-feira (4). No próximo domingo (7), então, o adversário da seleção espanhola na competição será a Turquia.