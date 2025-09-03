Paraguai x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

Alvirrubros dependem apenas de um empate para se garantir na Copa do Mundo 2026, enquanto a La Tri já está matematicamente classificada

As Eliminatórias da América do Sul para Copa do Mundo de 2026 se encaminham para a reta final, Assim, na penúltima rodada (17ª), Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Dessa forma, o duelo vale uma vaga direta para a seleção alvirrubra no próximo Mundial, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá. Afinal, os donos da casa somam 24 pontos, na 5ª colocação, enquanto os visitantes têm um ponto a mais, na 2ª posição.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (4) terá a transmissão do canal SporTV (TV por assinatura)

Como chega o Paraguai

A Seleção Paraguaia, atual quinta colocada na tabela de classificação, necessita de apenas um ponto em dois jogos para garantir uma vaga direta na próxima Copa do Mundo. Em 16 partidas, os comandados do técnico Gustavo Alfaro somam seis vitórias, seis empates e quatro derrotas, com uma campanha consistente sobretudo a partir da virada do primeiro turno.

Dessa forma, o treinador escolheu 27 nomes para esta Data Fifa, que também terá o confronto com o Peru, no dia 9. Entre os nomes conhecidos da lista, está o atacante Ángel Romero, do Corinthians.