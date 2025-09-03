Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras vai receber valor milionário pela venda de Wesley

Verdão possui parte dos direitos financeiros do atacante, que foi negociado ao Al-Rayyan, no Qatar
Depois de faturar mais de R$ 20 milhões pela venda de Kevin ao Shakhtar Donetsk, o Palmeiras receberá mais um valor milionário pela transferência de outro ex-jogador. A negociação do atacante Wesley, que deixou o Internacional para defender o Al-Rayyan, do Qatar, gratificará o alviverde em R$ 16,7 milhões.

O jogador é cria da base do clube e atuou pelo time principal do Palmeiras entre 2020 e 2022, com 124 jogos e oito gols marcados. Em 2023, deixou o Verdão para atuar no Cruzeiro e o Alviverde ficou com 50% dos direitos financeiros do jogador.

O Al-Rayyan pagou R$ 43,6 milhões junto ao Internacional pelo jogador. Com isso, o Palmeiras teria direito a receber R$ 21,7 milhões. Entretanto, por conta de um acordo feito com o atacante, o Verdão ficará com apenas 70% do valor, cerca de R$ 15 milhões. Enquanto o restante será destinado ao atleta.

Entretanto, o Alviverde tem direito a receber mais R$ 3,5 milhões da transação por ser o clube formador do atacante. Com isso, o Palmeiras faturará mais R$ 1,5 milhão pela transferência de seu ex-jogador.

