Palmeiras quer aproveitar pausa para recuperar Veiga e entrosar Andreas Pereira

O período de dez dias sem partidas por conta da Data Fifa pode ser determinante para o Palmeiras. A comissão técnica de Abel Ferreira e a diretoria enxergam a pausa como a oportunidade ideal para recuperar Raphael Veiga e integrar Andreas Pereira ao elenco, visando aos confrontos decisivos contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O Verdão volta a campo apenas no dia 13 de setembro, contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Até lá, o objetivo é ter os dois meias em plenas condições para o duelo do dia 17, no Más Monumental, em Buenos Aires.

Apresentado nesta semana na Academia de Futebol, Andreas Pereira demonstrou confiança em estar disponível rapidamente. “Sei que o calendário tem jogos um atrás do outro. Estou preparado. Acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube e me sinto pronto para jogar, ajudar a equipe e o Palmeiras a vencer mais uma vez”, declarou o meia à TV Palmeiras. Apesar de não ter entrado em campo nesta temporada europeia, o brasileiro participou de toda a preparação com o Fulham e garante estar em boa forma física. Veiga em recuperação no Palmeiras Já Raphael Veiga vive situação distinta. Fora desde 6 de agosto, quando atuou contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o meia trata dores no púbis e vem se dedicando integralmente à recuperação, chegando a abrir mão da folga no início da semana para intensificar o tratamento.

Abel Ferreira reconheceu recentemente que o camisa 23 atuou no sacrifício em diversas partidas. “O Veiga é um jogador fundamental na nossa equipe, mas o futebol brasileiro não dá tréguas para ninguém. Rendimento absurdo nos últimos 4 ou 5 anos, mas são muitos jogos seguidos, jogou muitas vezes com pequenas dores. Chegou o momento de parar e foi o melhor que fizemos. Não estava sendo bom para ele ou para o clube”, afirmou o treinador, após o último Dérbi. Aos 30 anos, Veiga atravessa uma de suas temporadas mais discretas no clube: são 33 jogos, sendo apenas 20 como titular, com três gols e sete assistências.