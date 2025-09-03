Oscar volta a treinar no gramado na reapresentação do São Paulo

Meia segue processo de recuperação por fraturas em vértebras e realizou atividade junto ao departamento de fisioterapia do clube / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (03) depois de três dias de folga ppós a derrota para o Cruzeiro, com algumas novidades. A principal delas foi o meio-campo Oscar, que realizou atividades no gramado, dentro do processo de recuperação que atravessa. O jogador, que se recupera de uma fratura nos processos transversos de três vertébras lombares, treinou acompanhado do departamento de fisioterapia do clube. Junto com Oscar, Marcos Antônio, Calleri e Hugo, outros lesionados da equipe, também realizaram a atividade.