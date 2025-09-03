Mansão luxuosa de Estêvão na Inglaterra atrai atenção e viraliza nas redes

Atacante se mudou para Europa há menos de dois meses para defender o Chelsea e escolheu mansão luxuosa para morar

Morando na Europa há menos de dois meses, o atacante Estêvão, do Chelsea, escolheu uma mansão luxuosa na Inglaterra. A nova residência do jogador, aliás, viralizou nas redes sociais.

Com um salário de mais de R$ 1 milhão por mês, o atacante optou por uma mansão localizada em uma das regiões mais seguras e exclusivas, próximo ao centro de treinamento do Chelsea. O aluguel de uma casa desse porte nessa região pode variar entre 10 e 15 mil libras por mês, ou seja, equivalente a cerca de R$ 50 a 75 mil mensal.