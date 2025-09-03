Leleti completa dois meses de treino no Santos após intercâmbio com a Furia

Atacante do, time de Neymar na Kings League Brasil, prolongou experiência no Peixe após pedido do craque, mas treina separado do elenco

A princípio, a experiência duraria apenas sete dias. No entanto, Neymar, presidente da Fúria, solicitou ao Santos que Leleti permanecesse por mais tempo para vivenciar a rotina de um clube profissional.

O atacante Leleti, destaque da Fúria na conquista da Kings League Brasil, completou nesta semana dois meses de atividades no CT Rei Pelé. A presença do jogador faz parte de um intercâmbio iniciado em julho, que também contou com Lipão e Jeffinho. Contudo, estes dois já retornaram ao projeto original no fim do primeiro mês.

Apesar da continuidade, o atacante não participa integralmente das atividades do elenco principal. O jogador até acompanha o aquecimento junto aos titulares, mas depois retorna ao chamado “grupo B”. Este é formado por atletas fora dos planos imediatos da comissão técnica, jovens do Sub-17 e Sub-20, além de jogadores que já ultrapassaram a idade limite da categoria Sub-23.

Nesses treinos, os trabalhos são físicos e técnicos, sem envolvimento nos treinos táticos comandados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O clube utiliza esse segundo grupo como suporte eventual para completar atividades da equipe principal, em caso de ausências por lesões ou convocações.

O intercâmbio marcou uma iniciativa inédita no futebol brasileiro, aproximando a Kings League de um clube da Série A. Na primeira semana de atividades, Leleti, Lipão e Jeffinho chegaram a treinar com bola ao lado dos titulares do Peixe. Dois meses depois, apenas o atacante segue no CT.

A diretoria santista vê a ação como uma oportunidade de estreitar relações institucionais com Neymar, além de oferecer ao jogador da Fúria um ambiente de aprendizado.