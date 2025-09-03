Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça condena agressor de Iñaki Williams a um ano de prisão por insultos racistas

O episódio discriminatório ocorreu durante o confronto entre Espanyol e Athletic Bilbão em fevereiro, pela LaLiga 2024/25
Um torcedor do Espanyol recebeu pena de um ano de prisão por insultos racistas contra Iñaki Williams, atacante do Athletic Bilbao, em fevereiro deste ano. O episódio ocorreu durante o confronto entre os clubes no RCDE Stadium, pela edição passada da LaLiga. Além da pena, o réu terá de pagar multa de R$ 7 mil e está proibido de se aproximar de estádios por dois anos.

Promotoria e LaLiga pediram pena de dois anos de prisão inicialmente, mas houve acordo judicial para reduzir o tempo de reclusão. A decisão também estabelece que o condenado não poderá trabalhar em ambientes educacionais ou esportivos durante um período de quatro anos.

O duelo em questão entre Espanyol e Bilbao acabou interrompido por quatro minutos devido aos gritos discriminatórios contra o jogador. Na súmula da partida, o árbitro relatou o caso como “incidente aos capitães” e citou o alerta exibido no telão sobre a proibição de atos racistas. O jogo prosseguiu normalmente depois e terminou empatado em 1 a 1.

Reação de Iñaki Williams

O jogador deixou o campo muito abalado à época e disse ter se sentido humilhado por mais um episódio discriminatório no esporte. “Você vem ao futebol para se divertir. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Não é a primeira vez que acontece aqui”, e completou:

“Quatro pessoas não deveriam manchar todos torcedores do Espanyol. Mas já aconteceu comigo [aqui] há uns anos”.

Em depoimento, Williams cobrou medidas firmes contra violência racial dentro dos estádios. “Trata-se de um trabalho de todos. Não só dos jogadores dentro de campo, mas também dos torcedores. O racismo tem que estar fora da sociedade”, protestou.

Torcedores, entidades e jogadores encaram a condenação como marco no combate ao racismo no futebol espanhol. Há uma forte pressão sobre como a Justiça lida com a recorrência de casos de discriminação envolvendo outros atletas, como Vini Jr. e o irmão de Iñaki, Nico Williams.

Carreira marcada pela resistência

Nascido em Bilbao, filho de pais ganeses, Iñaki é referência do Athletic Bilbao desde 2014 e segue fazendo história na equipe. Para quem não sabe, Williams se tornou, em julho deste anos, o primeiro capitão negro da história do clube. Uma posição que simboliza seu ativismo contra o preconceito.

“Nós, que temos voz, tentaremos seguir trabalhando. Seguiremos calando bocas e derrubando barreiras”, celebrou.

Com 471 partidas oficiais pelo clube, Williamns já marcou 111 gols com a camisa do Bilbao.

