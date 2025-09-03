Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, no STJD, será nesta quinta-feira; entenda

O dia 4 de setembro será decisivo para a sequência da carreira de Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Afinal, o jogador será julgado, a partir de 9h (de Brasília), na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. Ele é acusado de supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão.

Em primeiro lugar, a entidade arquivou a denúncia, que ganhou novos elementos e voltou à pauta. Mesmo com a investigação, o atleta segue sua rotina normal com a camisa rubro-negra, baseado na presunção de inocência. Ele, inclusive, estufou a rede na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.