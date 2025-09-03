Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovem colombiano renova por quatro anos com a Inter de Milão

Dilan Zárate, apesar de colombiano, também tem nacionalidade espanhola
Figura das categorias de base da Inter de Milão, o atacante colombiano Dilan Zárate prolongou seu acordo com o clube italiano. Agora, o vínculo tem duração até junho de 2029.

Apesar da nacionalidade, a carreira futebolística do jogador de 19 anos de idade está ligada quase exclusivamente a Europa. Isso porque, depois dos primeiros passos dados no Expreso Rojo, Dilan foi para a Espanha com apenas 12 anos onde rodou por equipes como Nástic, Tecnifútbol e UE Cornellá.

No país ibérico, sua primeira equipe de maior expressão foi o Girona, clube onde teve atuações que chamaram a atuação da Inter de Milão. Com isso, chegou a representação Neriazzurri em 2023 e vem ascendendo de nível desde então. Nesse sentido, ele angariou participações no Italiano Sub-17 e também na UEFA Youth League, a versão de base da Liga dos Campeões da Europa.

Por conta dos anos vividos em território espanhol, Zárate tem a possibilidade de atuar por duas seleções, casos de Colômbia e Espanha. Entretanto, em caráter de seleção, suas últimas aparições foram pela Catalunha, no Campeonato da Espanha, pela categoria sub-16.

Fato é que, na temporada 2025/2026, Dilan Zárate tem um ponto a mais para alimentar a chance de receber as primeiras oportunidades na equipe principal da Inter de Milão. Isso porque o atual treinador do time de cima é o romeno Christian Chivu, figura com quem trabalhou na base interista.

