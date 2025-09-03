Jair, do Vasco, se pronuncia após grave lesão e agradece apoio: ‘Nos veremos em breve’Volante utiliza redes sociais para pedir que não ataquem Aderlan, do Sport, que lhe deu o carrinho, e disse que voltará ainda mais forte
O volante Jair se pronunciou após receber o diagnóstico da lesão que deve tirá-lo dos gramados por cerca de um ano novamente. Assim, o volante pediu para que os torcedores não ataquem Aderlan, do Sport, por causa do lance, e agradeceu as mensagens de apoio.
“Novamente a temida lesão me afasta dos gramados. Planos serão adiados e novos desafios virão, mas darei o meu melhor mais uma vez, nessa recuperação e em todos obstáculos que vierem. Obrigado pelas mensagens de apoio! Seguirei confiando nos planos de Deus para minha vida. Nos veremos em breve! “Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos.” Provérbios 16:3”, disse.
O lateral da equipe pernambucana relatou que tem sofrido ameaças nas redes sociais. Ele ligou para o volante cruz-maltino e lhe desejou uma boa recuperação para voltar aos gramados mais forte. Vegetti, Léo Jardim e Lucas Freitas foram os primeiros jogadores a comentar a publicação de Jair e darem força ao companheiro neste momento.
Esta foi a segunda lesão do atleta em menos de dois anos. Na ocasião, o meio-campista sofreu um carrinho de Aderlan ainda no primeiro tempo e levou a pior na disputa. Depois da jogada, Raphael Claus mandou o jogo seguir. Contudo, teve que paralisar a partida pelo Campeonato Brasileiro para o atendimento médico. Assim, o técnico Fernando Diniz teve que fazer a substituição e colocou Mateus Carvalho em campo.
Balde de água fria
Vale lembrar que o jogador vivia seu melhor momento na temporada. Afinal, ele participou de seis dos últimos sete jogos do time e estufou a rede contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O único em que não atuou (contra o Atlético-MG) foi por suspensão automática.
Por fim, o Vasco chegou aos 22 pontos, está na 15ª colocação e afastou a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento na rodada. Com a pausa da Data Fifa, o time só volta a campo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, em 11 de setembro.
