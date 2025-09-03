Grêmio se desculpa com a torcida por ‘mal-entendido’ em ação de marketing

Campanha com patrocinador prometia a contratação de uma 'estrela', mas o prazo estourou, o reforço não foi anunciado e a ação gerou críticas / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se pronunciou sobre uma polêmica ação de marketing. O clube, de fato, pediu desculpas de forma oficial à sua torcida nesta quarta-feira (3). A campanha, em parceria com um patrocinador, prometia a chegada de um grande reforço. O jogador, contudo, não foi anunciado no prazo estipulado pela ação. A iniciativa, então, gerou uma enorme repercussão negativa nas redes sociais. A ação, chamada de “Movimento Imortal”, ocorreu na última terça-feira (2). Ela incentivava os torcedores a comprarem produtos de um patrocinador do clube. A ideia, segundo a campanha, era viabilizar a contratação de uma “estrela” para o time. A grande promessa era de um anúncio oficial até a meia-noite daquele mesmo dia.