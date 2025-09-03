Grêmio programa chegada de Willian ao Brasil até sexta-feira

Meio-campista segue em Londres, onde ainda reside. Ele desembarca em Porto Alegre para fazer exames médicos e assinar contrato com o Imortal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio ajusta as últimas pendências na negociação com Willian e planeja o desembarque do meio-campista em Porto Alegre. Depois de aceitar a oferta do Imortal, o próximo passo será realizar os exames médicos e, caso receba a aprovação do departamento médico, ele assinará contrato. Relatos indicam que o clube ainda não emitiu as passagens, mas a tendência é de que o atleta deixe Londres, onde reside com sua família, em um voo marcado para o final desta quinta-feira (4). O planejamento é de que Willian deixe a capital da Inglaterra ao lado da esposa e suas duas filhas gêmeas. A ausência de voos diretos da Inglaterra para o Rio Grande do Sul provavelmente acarretará que o seu desembarque ocorra somente na próxima sexta-feira (5) .