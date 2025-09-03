Ganso perde espaço no Fluminense com Renato Gaúcho; veja números

Camisa 10 passou a ser terceira opção da fila após a contratação do argentino Lucho Acosta e tem poucos minutos com o treinador

Com a chegada do argentino Lucho Acosta, Ganso passou a ser o terceiro na fila. O meia respondeu bem nas partidas que teve recentemente, mas não parece atender o que deseja o treinador, especialmente na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Peça fundamental com Fernando Diniz e Mano Menezes, Paulo Henrique Ganso perdeu espaço no Fluminense com o técnico Renato Gaúcho. O camisa 10 jogou pouco com o treinador, que mostrou preferência por uma formação no meio-campo com três volantes. O meia, aliás, foi acionado somente em algumas partidas específicas.

Desde que voltou aos campos, o meia atuou pouco, sobretudo no momento de maior destaque do time no ano, na trajetória no Mundial de Clubes. Em solo norte-americano, o atleta só esteve em campo no primeiro tempo do jogo contra o Ulsan HD, da Coreia do Sul, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo F.

Além disso, com Renato Gaúcho, Ganso só foi titular em 11 partidas e atuou somente 22. O time, aliás, fez 38 jogos desde a chegada de Renato Gaúcho, que coincidentemente foi no retorno do camisa 10 após diagnóstico da miocardite. Ao todo, o maestro soma apenas 1004 minutos na temporada. Ele, por exemplo, fica atrás de Gabriel Fuentes (1046) e Ignácio (1246).

“Ganso toda vez que eu preciso ele entra, ou começa a partida, ele é fundamental para gente. Jogador de grupo. Tenho feito revezamento, tenho poupado alguns jogadores pelo desgaste. Todo jogador que eu coloco tem dado contra do recado. Eu não tenho time, tenho grupo”, disse Renato Gaúcho após vitória sobre Fortaleza, última partida que Ganso foi titular.

Ganso pelo Fluminense

Aos 35 anos, o camisa 10 tem contrato com o Fluminense até o fim da temporada de 2026. Ele já faturou o Campeonato Cariocas de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Ao todo, ele marcou 27 gols. Além disso, é um jogador que criou identificação ao longo dos anos, desde da sua chegada em 2019.