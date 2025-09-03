Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense encaminha renovação com Riquelme Felipe

Fluminense encaminha renovação com Riquelme Felipe

Clube e staff alinharam acerto para estender contrato. Jogador de 18 anos deve assinar novo vínculo até o fim da semana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense encaminhou, nesta quarta-feira (3), a renovação do atacante Riquelme Felipe, um dos destaques da “Esquadrilha 07”. O clube e staff do jogador alinharam um acerto, e a assinatura deve ocorrer até o fim desta semana. A informação inicial é do “ge”.

O atual contrato de Riquelme Felipe foi renovado em 2023, com validade até 2028. O vínculo, aliás, foi quando o atacante ainda não havia completado 18 anos. Assim, uma nova renovação seria necessária por conta da idade.

O jovem estreou no time principal este ano e chegou a ser titular em boa parte dos jogos antes de sofrer uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, em março deste ano. Ele disputou 18 jogos na temporada, mas ainda não fez gols e assistências.

“Ele acabou de completar 18 anos, seu nome é uma homenagem ao ídolo do Boca Juniors e já está conquistando o público carioca. Riquelme Felipe é a nova sensação do Fluminense por mérito próprio. Ele foi uma das surpresas de Mano Menezes no Campeonato Carioca, onde sua precocidade chamou a atenção de todos”, escreveu o jornal espanhol ‘As’ na época de sua estreia pelo Tricolor.

Apesar de ser uma joia do clube, Riquelme perdeu espaço com o técnico Renato Gaúcho. A sua última atuação foi na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, no dia 2 de agosto, na qual esteve em campo por sete minutos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar