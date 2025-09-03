Ex-jogador argentino relembra curiosa dívida com Lionel Messi

Desse modo, com o camisa 10 ainda mais em evidência, o ex-jogador Pablo Alvarado deu entrevista para a emissora ‘TyC Sports’ onde relembra uma curiosa história que viveu com La Pulga. História essa que ocorreu, por sinal, quando ambos ainda jogavam pela seleção de base.

Na próxima quinta-feira (4), Argentina e Venezuela se enfrentam pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo . Jogo esse que está marcado, até então, pela chance iminente do último jogo competitivo de Lionel Messi, com sua seleção, em solo argentino.

No ano de 2004, Alvarado e Messi disputaram uma série de amistosos contra Paraguai e Uruguai. Na época, algo que representava um ganho de 50 dólares por diária para cada jogador. Contudo, por conta de uma situação inusitada, o pagamento acabou virando uma dívida histórica de Alvarado para com um dos maiores nomes da história do esporte:

“Eles me deram uma nota de 100 (dólares), que eu tinha que dividir com Leo, porque não tinham troco. Então, eu me aproximei e disse: ‘Ei, Leo, tenho que te dar metade’. E, como não tinha troco, ele respondeu: ‘Não, não, não se preocupe’.”

Apesar do tom de humor que a situação adquiriu, Pablo Alvarado garante que, se tiver a oportunidade, vai devolver o valor que Messi tinha de receber há 21 anos atrás:

“Ele nunca me pediu (o dinheiro) e eu fiquei com culpa. Tenho o dinheiro. Se ele tiver troco, eu lhe dou.”