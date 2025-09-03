Estreante na Seleção sub-20, Lucas Ferreira comenta oportunidade

Ex-São Paulo fala sobre como ficou sabendo da convocação para período de treinamentos; time visa a Copa do Mundo da categoria

Presente pela primeira vez com a Seleção sub-20, o atacante Lucas Ferreira, ex-São Paulo e hoje no Shakhtar Donetsk (UCR), comentou nesta terça-feira (3/9) sua primeira experiência com a categoria. O time, afinal, realiza treinos sob o comando de Ramon Menezes visando a Copa do Mundo entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.

Ao site da CBF, ele falou sobre como sentiu a mudança, visto que era presença constante na Seleção sub-17, e também sobre seu início no Shakhtar.

“Muda muito do sub-17 para o sub-20. O sub-20 já está mais maturado, é um estilo de jogo mais profissional. Mas vou agarrar essa oportunidade se Deus quiser. Analiso que estou indo bem na Europa, é uma oportunidade muito grande para mim”, disse o jovem de 19 anos.

Ele, que deixou o São Paulo rumo ao Shakhtar por cerca de R$ 50 milhões no fim de agosto, já tem quatro jogos pela equipe ucraniana. Assim, comentou sua reação ao receber a notícia de sua convocação.