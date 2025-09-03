Eslováquia x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Eslováquia x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam pela 1ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 começam nesta quinta-feira (4) para Eslováquia e Alemanha. As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo A da competição. Irlanda do Norte e Luxemburgo completam a chave, onde somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar um playoff em busca da vaga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega a Eslováquia
A Eslováquia faz sua estreia nas Eliminatórias da Europa e chega em um momento para brigar por uma vaga na Copa do Mundo 2026. Isto porque a seleção não vence uma partida desde novembro de 2024, quando superou a Estônia por 1 a 0. De lá para cá, foram duas derrotas, contra Grécia e Israel, além de dois empates sem gols diante da Eslovênia.
Dessa maneira, a Eslováquia vai tentar aproveitar o mando de campo para arrancar pontos da Alemanha, grande favorita deste Grupo A, e reencontrar um bom futebol para manter vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo.
Além disso, o técnico Francesco Calzona precisa superar os desfalques de Denis Vavro e Tomas Suslov, ambos lesionados.
Como chega a Alemanha
Por outro lado, a Alemanha faz a sua estreia no Grupo A das Eliminatórias da Europa após a eliminação para Portugal na semifinal da Liga das Nações. Além disso, na disputa pelo terceiro lugar, os alemães perderam para a França e encerraram o torneio na 4ª posição.
Para o duelo fora de casa, o técnico Julian Nagelsmann tem somente o desfalque de Deniz Undav, atacante do Stuttgart.
ESLOVÁQUIA X ALEMANHA
1ª rodada do Grupo A das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data-Hora: quinta-feira, 04/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava (ESL).
ESLOVÁQUIA: Dubravka; Pekarik, Skriniar, Gyomber e Hancko; Duda, Lobotka e Bero; Schranz, Bozenik e Duris. Técnico: Francesco Calzona.
ALEMANHA: Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger e Raum; Goretzka, Stiller e Gnabry; Wirtz, Woltemade e Adeyemi. Técnico: Julian Nagelsmann.
Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL).
Assistentes: Erwin Zeinstra (HOL), Patrick Inia (HOL).
VAR: Pol van Boekel (HOL).
