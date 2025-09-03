Dono da SAF do Cruzeiro ataca o Athletico: ‘Não roubamos nada’

Lateral-direito, de 18 anos, assina contrato com a Raposa por cinco temporadas e vira motivo de briga entre os clubes / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro apresentou nesta quarta-feira (3) o lateral Kauã Moraes, de 18 anos. O clube pagou a multa rescisória junto ao Athletico, no valor de R$ 9,7 milhões, o que gerou uma discussão entre as diretorias. Presente no evento, o dono da SAF celeste, o empresário Pedro Lourenço, afirmou que não roubou ninguém. O contrato do jovem tem duração de cinco temporadas. “Nós acreditamos no jogador. Não roubamos nada de ninguém. Acreditamos e pagamos por ele. Não precisamos explicar nem falar nada. É um direito, é legal. Já fizeram isso com a gente também e não ficamos chorando ou reclamando”, declarou Lourenço.

LEIA MAIS: Cruzeiro anuncia a contratação do equatoriano Arroyo A fala faz referência ao episódio envolvendo o atacante Vitor Roque, que deixou o Cruzeiro para defender o Athletico. Na ocasião, o Furacão pagou a multa de R$ 24 milhões prevista no vínculo. Agora, a situação soa como uma espécie de troco dos mineiros. Kauã chega para reforçar uma posição que já conta com William e Fagner, mas este último está lesionado. O novo reforço, porém, não poderá disputar a Copa do Brasil, já que defendeu o Athletico na competição. Na atual janela de transferências, Kauã é a quarta contratação do Cruzeiro. Antes dele, chegaram o volante Ryan Guilherme, vindo do Fortaleza, o atacante Keny Arroyo e o ponta Luis Sinisterra. O time segue vivo na Copa do Brasil e ocupa a vice-liderança do Brasileirão.