Dono da SAF do Atlético festeja retorno de Sampaoli, mas torcida se divide

Dono da SAF do Atlético festeja retorno de Sampaoli, mas torcida se divideRubens Menin comemora retorno de técnico argentino ao Galo em redes sociais, enquanto massa alvinegra exige chegada de volante
Um dos donos da SAF do Atlético Mineiro, o empresário Rubens Menin, festejou nas redes sociais a confirmação do acerto com o técnico Jorge Sampaoli, que assinou contrato até dezembro de 2027 e voltou ao clube após cinco anos. Ele assume o comando do time mineiro depois da demissão de Cuca, na última semana, na sequência da derrota para o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.
“Jorge Sampaoli retorna ao Atlético em um momento importante. Temos jogos decisivos nas próximas semanas e precisamos de foco e raça para alcançar os objetivos da temporada. No Galo, o trabalho duro é diário e o clamor da Massa é ouvido. Com planejamento e pés no chão, vamos chegar longe. Ansioso para ver o Atlético de Sampaoli em campo. Bom dia, Massa! Vamos, Galo!”, escreveu o empresário nas redes sociais.
VEJA: Lyanco se declara ao Atlético nas redes sociais e fala sobre possível retorno
A postagem, no entanto, não recebeu apoio unânime. A volta de Jorge Sampaoli dividiu a torcida do Alvinegro. Parte aprovou a chegada do argentino, enquanto outros criticaram. Um torcedor, por exemplo, elogiou a contratação, mas cobrou atenção para o preço alto dos ingressos da Arena MRV. Outro destacou a falta de volantes no elenco. Hoje, Gabriel Menino, Fausto Vera, Alexsander e Patrick estão disponíveis para a função.
Sampaoli no Atlético
Sampaoli terá no Atlético a missão de reverter a desvantagem no duelo contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, já que o rival venceu por 2 a 0 na Arena MRV. No Brasileirão, o time ocupa apenas a 14ª colocação, com 24 pontos.