Dono da SAF do Atlético festeja retorno de Sampaoli, mas torcida se divide

Um dos donos da SAF do Atlético Mineiro, o empresário Rubens Menin, festejou nas redes sociais a confirmação do acerto com o técnico Jorge Sampaoli, que assinou contrato até dezembro de 2027 e voltou ao clube após cinco anos. Ele assume o comando do time mineiro depois da demissão de Cuca, na última semana, na sequência da derrota para o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

“Jorge Sampaoli retorna ao Atlético em um momento importante. Temos jogos decisivos nas próximas semanas e precisamos de foco e raça para alcançar os objetivos da temporada. No Galo, o trabalho duro é diário e o clamor da Massa é ouvido. Com planejamento e pés no chão, vamos chegar longe. Ansioso para ver o Atlético de Sampaoli em campo. Bom dia, Massa! Vamos, Galo!”, escreveu o empresário nas redes sociais.