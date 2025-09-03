Diretor do Flamengo explica saídas e reformulação na base

Sem espaço no profissional e já sem idade para atuar no sub-20, Matheus Gonçalves acertou com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador, de 20 anos, foi negociado por 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões). O diretor explicou que a decisão acabou sendo um bom negócio para todas as partes.

O Flamengo iniciou uma reformulação na base logo após conquistar o bicampeonato mundial sub-20. Afinal, o Rubro-Negro negociou nomes como Lorran, Matheus Gonçalves e Shola nos últimos dias e arrecadou R$ 53,6 milhões. Em entrevista ao podcast “Barbacast”, no YouTube, o diretor de base Alfredo Almeida explicou as saídas.

“Matheus Gonçalves não estava confortável pela falta de oportunidades na equipe profissional (…) Se calhar vai ser bom para todas as partes: parte financeira para o Flamengo, para o Matheus Gonçalves e para quem o agencia que tem uma oportunidade de valorizar mais. A nível de negócio foi bom para todos, acima de tudo para o Matheus. Acho que ele vai ser feliz onde está”, disse.

Já Shola, por sua vez, não agradou. O Flamengo liberou o jovem nigeriano para o Dínamo Kiev, da Rússia, de graça. Contudo, manteve 50% dos direitos econômicos. Na visão do diretor da base, o jogador não conseguiu encaixar com a linha de futebol implementada pelo técnico Filipe Luís.

“Tu podes ter a melhor colheita de maçãs do mundo, mas se aquilo que queremos são peras… As características do Shola (não combinam) com o futebol profissional hoje, dentro de uma linha em que o treinador principal é o Filipe Luís, uma linha que o clube quer. Não estamos a dizer que um é horrível ou outro é perfeito, ou vice-versa”, afirmou.

Lorran, o único que continua vinculado ao Flamengo

Já Lorran, por outro lado, foi emprestado ao Pisa, da Itália, com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Apesar do risco de perder um talento, no entanto, o diretor da base ressaltou a importância de tirar o jovem da zona de conforto ao justificar a decisão.