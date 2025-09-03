Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De volta ao Botafogo, Cuiabano já tem data para desembarcar no Rio

Lateral-esquerdo está emprestado pelo Nottinhgam Forest, da Inglaterra, e ficará até o fim da temporada no Glorioso
Depois de poucos dias no Nottinhgam Forest, da Inglaterra, Cuiabano voltará ao Botafogo, mas agora emprestado. O lateral viaja para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) e deve chegar ao Aeroporto do Galeão às 5h35 desta quinta (4). A informação é do ‘Canal do TF’.

>>> Textor e Marinakis têm acordo selado por recompra do Botafogo

O clube inglês oficializou a contratação do lateral-esquerdo na última segunda-feira (1º), mas já acertou o empréstimo do jogador junto ao Botafogo até dezembro. O jogador chegou a mudar foto e descrições das redes sociais, porém, teve de retornar ao clube.

Em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo, Cuiabano não entra em campo desde o dia 3 de agosto.

Cuiabano, que rescindiu seu contrato com o Botafogo para se transferir ao Nottingham Forest, não estará disponível para o confronto com o Vasco, no dia 11, pela Copa do Brasil. Ele, afinal, só terá condições legais de jogo no duelo seguinte, contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 14.

Cuiabano, aliás, foi o “quarto reforço” contratado pelo Forest vindo do Botafogo. Os clubes estreitaram relações a partir de seus investidores, Evangelos Marinakis e John Textor, respectivamente.

Neste fim de semana, John Textor esteve na Inglaterra e foi às instalações do Nottingham Forest. Ao anunciar a venda do goleiro John, o empresário reforçou que a Eagle Football, rede multiclubes formada pelo empresário, precisa “ser campeã para os jogadores”.

