De volta à Seleção, Luiz Henrique celebra retorno ao Maracanã

Ponta do Zenit (RUS) mostra ansiedade por retornar ao Maior do Mundo, palco onde atuou tanto por Fluminense quanto pelo Botafogo

Convocado pela última vez em novembro de 2024, o ponta Luiz Henrique comemorou seu retorno à Seleção Brasileira. Em entrevista à CBF TV, nesta quarta-feira (3/9), o atacante destacou a felicidade pela nova oportunidade e explicou que tal chance vem por conta de sua humildade. O jogador do Zenit (RUS), afinal, se demonstra orgulhoso por tornar a vestir a Amarelinha.

“Estou muito contente de retornar à Seleção Brasileira. É um orgulho mais uma vez defender o meu país. Quando estive aqui, graças a Deus fui muito bem, tive muitas boas atuações, então creio que deixei uma impressão muito boa para a Seleção Brasileira e para os torcedores. Esse retorno para mim é de muito trabalho e muita humildade. Espero que nesses dois jogos eu possa ajudar o Brasil novamente”, disse o craque do Zenit, que tem dois gols em seis jogos pelo Brasil.

Luiz Henrique, então, rasgou elogios ao técnico Carlo Ancelotti. Para ele, trata-se de um dos grandes nomes do futebol mundial.

“Quando escutei meu nome na convocação, fiquei muito ansioso de ser convocado por um treinador que já ganhou muitas coisas no futebol mundial. Fiquei um pouco ansioso, claro, mas quando cheguei aqui, vi que é um cara excelente, muito amigo, parceiro e que ajuda muito os jogadores. Quero dar o meu melhor para ajudar a Seleção Brasileira e o Ancelotti”, afirmou.