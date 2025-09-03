Data Fifa costuma gerar ‘dor de cabeça’ para o Flamengo; entenda

Jogadores do Rubro-Negro já se lesionaram com frequência nas últimas Datas Fifa; Caso do atacante Pedro foi o mais emblemático

Em junho, o Flamengo contou com sete convocados. Cinco pela Seleção Brasileira – Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gerson – e dois pelo Uruguai – Varela e Arrascaeta. Nenhum deles sofreu qualquer lesão, o que foi uma excelente notícia.

A convocação para seleção é tudo que um jogador sonha para sua carreira, mas pode trazer problemas. No Flamengo , o caso costuma ser recorrente por conta de jogadores lesionados após a realização das Data Fifa. Na última, que aconteceu entre 2 a 10 de junho, o clube passou ileso, porém, na anterior trouxe notícias nada animadoras.

No entanto entre 17 a 25 de março, o Flamengo perdeu dois grandes jogadores. Arrascaeta foi diagnosticado com uma lesão no adutor da coxa direita e chegou a ficar fora da última partida do Uruguai, na ocasião. Além dele, o volante Gerson, que hoje atua no Zenit (RUS), apresentou contratura e fadiga muscular na coxa esquerda e não enfrentou a Argentina. O jogador, aliás, entendeu a comissão técnica do Brasil forçou os treinos.

Em novembro do ano passado, Erick Pulgar ficou fora do primeiro jogo do Chile, mas foi titular no segundo. O volante teve um problema muscular em treino e acabou fora dos relacionados na derrota para a Argentina.

Grave lesão de Pedro foi com a Seleção Brasileira

O rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo de Pedro também foi na seleção brasileira. A lesão ocorreu em 4 de setembro do ano passado, durante um treino. O atacante ficou longo período lesionado e só voltou aos gramados em julho, especialmente para a disputa do Mundial de Clubes. De lá para cá, o atacante passou até por turbulências, mas voltou à boa fase pelo Flamengo.

Pedro segue tentando se firmar como atacante titular do time de Filipe Luís. Por causa da lesão do camisa 9, Bruno Henrique começou a atuar como centroavante, improvisado, a pedido do comandante rubro-negro. No entanto, o artilheiro “reverência” já aparece ter retomado a titularidade. Nas últimas quatro partidas, ele balançou as redes seis vezes.