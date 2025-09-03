Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians negocia aquisição de máquina ‘futurista’ para recuperação de jogadores

Corinthians negocia aquisição de máquina ‘futurista’ para recuperação de jogadores

Tratamento em uma ‘cápsula’ com água e sal faz com que o jogador flutue e relaxe; máquina será enviada para o clube até o fim desta semana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians está em negociação para a aquisição de uma máquina “futurista” para contribuir na recuperação de jogadores. O custo do equipamento, de fabricação da empresa Acqua Float, varia de R$ 120 mil a R$ 150 mil.

O envio da máquina ao clube alvinegro ocorrerá até o fim desta semana. O tratamento se baseia em uma “cápsula” com água e sal, que permite aos atletas flutuarem e relaxarem. O técnico Dorival Júnior deu o aval para a compra do equipamento, bem como o departamento médico do clube alvinegro.

O Mirassol, aliás, foi o primeiro clube a utilizar a tecnologia na América Latina. O clube do interior paulista faz uso do equipamento desde o ano passado.

Funcionamento da máquina

“A terapia de flutuação existe há mais de 70 anos no mundo, mas é recente no Brasil. A partir da privação sensorial, o atleta deita em uma solução de água e sal e relaxa sem esforço nenhum. Ele acaba melhorando o rendimento, recuperação física e parte mental, com redução de ansiedade e estresse”, explicou Christian Gaspar, CEO da empresa, à ESPN.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar