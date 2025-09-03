Corinthians negocia aquisição de máquina ‘futurista’ para recuperação de jogadores

Tratamento em uma ‘cápsula’ com água e sal faz com que o jogador flutue e relaxe; máquina será enviada para o clube até o fim desta semana

O Corinthians está em negociação para a aquisição de uma máquina “futurista” para contribuir na recuperação de jogadores. O custo do equipamento, de fabricação da empresa Acqua Float, varia de R$ 120 mil a R$ 150 mil.

O envio da máquina ao clube alvinegro ocorrerá até o fim desta semana. O tratamento se baseia em uma “cápsula” com água e sal, que permite aos atletas flutuarem e relaxarem. O técnico Dorival Júnior deu o aval para a compra do equipamento, bem como o departamento médico do clube alvinegro.