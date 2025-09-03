CBF homenageia jogadores por marca de jogos pela Seleção

Marquinhos, Casemiro, Paquetá e Richarlison receberam camisas personalizadas com os números de partidas com a Amarelinha

Capitão da Seleção, Marquinhos completará 100 jogos com a Amarelinha diante do Chile, nesta quinta (4), no Maracanã. Sua estreia se deu em novembro de 2013. Já Casemiro, outro veterano, atingirá a marca de 100 convocações na partida contra a Bolívia, dia 9, em El Alto, pela última rodada das Eliminatórias. Assim, eles receberam as camisas com o número 100.

A CBF homenageou quatro jogadores, nesta quarta-feira (3), por causa de uma marca expressiva com a camisa da Seleção Brasileira . Dessa forma, Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá e Richarlison receberam camisas personalizadas com os números de convocações ou jogos com a Amarelinha. O presidente Samir Xaud participou da cerimônia após treino na Granja Comary, em Teresópolis.

Já Lucas Paquetá e Richarlison receberam a camisa 50 porque completaram 50 jogos pela Seleção. Contudo, eles não foram homenageados anteriormente. Assim, a CBF entregou as camisas personalizadas. Atualmente, Paquetá soma 55 partidas com a Amarelinha, enquanto o Pombo tem 50 — completou na vitória sobre o Paraguai por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Além do presidente Samir Xaud, também compareceram na cerimônia o vice-presidente da CBF, Gustavo Dias Henrique, e o coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta o Chile, nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias. Depois, a Seleção encerra a participação na competição diante da Bolívia, em El Alto, no dia 9.

