CBF assina contrato de dois anos e recupera camarotes do Maracanã

Cessão dos espaços é feito pelo Governo do Estado de forma gratuita, em 24 meses, e receberá autoridades e ex-campeões do mundo / Crédito: Jogada 10

Depois de quase três anos, a seleção brasileiro volta ao Maracanã nesta quinta-feira (4), para medir forças com o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias da América do Sul, com direito a show de Ivete Sangalo. Assim, o confronto também marcará a recuperação do espaço para a CBF, que assinou Termo de Permissão de Uso de dois camarotes no estádio. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o Governo do Estado cedeu os espaços de número 317 e 318 gratuitamente para a entidade. Eles foram utilizados pela Confederação até o início deste ano. Na época, os concessionários Flamengo e Fluminense, que venceram a licitação no ano passado, pediram de volta o espaço.