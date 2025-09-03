Bulgária x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Bulgária x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam pela 1ª rodada do Grupo E das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Bulgária e Espanha estreiam nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (4). As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo E da competição, no Estádio Vasil Levski, em Sófia. Geórgia e Turquia completam a chave, onde somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar um playoff em busca da vaga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Guéhi renuncia à braçadeira de capitão após Crystal Palace cancelar venda para o Liverpool
Como chega a Bulgária
A Bulgária estreia nas Eliminatórias diante da favorita do Grupo E. Assim, a equipe vai tentar surpreender a Espanha para surpreender a disputar uma vaga na Copa do Mundo.
Porém, os búlgaros não atravessam uma fase boa. Isto porque a última vitória da seleção aconteceu no dia 15 de novembro de 2024, quando bateu Luxemburgo por 1 a 0. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates.
Como chega a Espanha
Por outro lado, a Espanha volta a campo após perder o título da Liga das Nações para Portugal, nos pênaltis, por 5 a 3. Além disso, o vice no torneio europeu já garantiu aos espanhóis no mínimo a vaga nos playoffs para a Copa do Mundo. No entanto, o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente quer confirmar o favoritismo e encerrar na liderança do grupo para garantir a 13ª participação consecutiva em Copas.
Para o duelo desta quinta-feira, a Espanha tem somente o desfalque de Yeremy Pino, atacante recém-contratado do Crystal Palace.
BULGÁRIA X ESPANHA
1ª rodada do Grupo E das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data-Hora: quinta-feira, 04/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Estádio Vasil Levski, em Sófia, na Bulgária.
BULGÁRIA: Dimitar Mitov (Svetoslav Vutsov); Anton Nedyalkov, Rosen Bozhinov, Nikolay Minkov, Hristiyan Petrov, Fabian Nürnberger, Ilia Gruev, Andrian Kraev, Marin Petkov, Vladimir Nikolov, Lukas Petkov. Técnico: Ilian Iliev.
ESPANHA: Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Oscar Mingueza; Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal. Técnico: Luis de la Fuente.
Árbitro: Srđan Jovanović (Sérvia).
Assistentes: Uroš Stojković (Sérvia) e Milan Mihajlović (Sérvia).
VAR: Momčilo Marković (Sérvia).