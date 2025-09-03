Brasil x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleção Brasileira, já classificada, chega para a estreia de Ancelotti no Maracanã; jogo contra os já eliminados chilenos é nesta quinta / Crédito: Jogada 10

Já classificada para a Copa do Mundo 2026, a Seleção Brasileira se despedirá de seu povo nas Eliminatórias Sul-Americanas nesta quinta-feira (4/9). Será quando enfrenta o já eliminado Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo pela 17ª e penúltima rodada, a partir das 21h30 (de Brasília). A partida servirá também como o primeiro encontro do técnico Carlo Ancelotti com o Maior do Mundo, um dos mais icônicos palcos do futebol. Vejamos, então, como chegam as seleções para este duelo, que contará com show de Ivete Sangalo e a presença de campeões mundiais pela Seleção. Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV na TV fechada e da GE TV pelo YouTube.

LEIA MAIS: Ancelotti exalta clima na Seleção e comenta ausência de Neymar: ‘Decisão técnica’ Como chega o Brasil A expectativa é alta por parte dos brasileiros para o jogão no Maracanã. Afinal, Ancelotti estreará no estádio levando um time bastante ofensivo a campo, aproveitando a boa fase de diversos jogadores. Assim, por mais que tenha a ideia de equilibrar intensidade ofensiva e solidez defensiva, ele treinou a Seleção com um ataque formado por Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli e João Pedro. O ex-craque do Palmeiras atuará pela direita, enquanto o camisa 11 do Barcelona será o armador da equipe. Martinelli, do Arsenal, ocupará a ponta esquerda, e o centroavante do Chelsea será o camisa 9 de ofício. “Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos. Penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer no jogo de amanhã (quinta): jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com bola. Acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com nosso jogo”, disse em coletiva nesta quarta (3/9), véspera do confronto. Para este jogo, Ancelotti não pode contar com Vini Jr., suspenso. Dessa forma, visando testar novas opções, ele sequer convocou a estrela do Real Madrid. Lembrando que o italiano cortou Vanderson (Monaco), Alex Sandro (Flamengo), Joelinton (Newcastle) e Mateus Cunha (Manchester United), todos por lesão.

O Brasil já tem vaga garantida na Copa do Mundo, surgindo na terceira posição das Eliminatórias, com 25 pontos. Como a “campeã” Argentina já chegou aos 35, o máximo que a Canarinho conseguirá é um segundo lugar – hoje ocupado pelo Equador, com os mesmos 25 pontos, mas saldo superior (8 a 5). Como chega o Chile Já sem chance alguma de vaga na Copa do Mundo, o lanterna Chile (com apenas dez pontos) estreia seu novo treinador Nicolás Córdova, ex-técnico da seleção sub-20. Ele substitui Ricardo Gareca, demitido após a derrota por 2 a 0 para a Bolívia, pela 16ª rodada das Eliminatórias, na última Data Fifa. Córdova, afinal, falou sobre a oportunidade em estrear com a seleção principal de seu país. “Assumo esse desafio com muito profissionalismo, sem dúvidas, com muito orgulho e com a vontade de dar o meu melhor, porque trabalhamos no lugar mais bonito para qualquer treinador, que é trabalhar com a sua seleção”, disse Córdova em coletiva.

O comandante terá desfalques para enfrentar o Brasil, aliás. Afinal, o zagueiro Benjamín Kuscevic e o atacante Bruno Barticciotto apresentaram lesões musculares e, por isso, desfalcam La Roja. Eles estão sendo preparados para atuarem contra o Uruguai, no dia 9. Já Darío Osorio, ponta, já até foi liberado da delegação também por problema muscular. Sierralta, por sua vez, cumpre suspensão após levar vermelho direto na derrota para a Bolívia. Lembrando que nomes históricos como Arturo Vidal, Eduardo Vargas e Aléxis Sánchez não constaram na convocação de Córdova. BRASIL x CHILE Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026 – 17ª rodada

Data-Hora: 4/9/2025, quinta-feira, 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

BRASIL: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti

CHILE: Reyes; Hormazábal, Maripán, Iván Roman e Suazo; Echeverría, Saavedra, Cepeda (Altamirano), Assadi e Osório; Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Onde assistir: TV Globo, SporTV e GE TV