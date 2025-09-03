Arsenal e Liverpool inscrevem promessas de 15 e 17 anos na Champions

Max Dowman e Rio Ngumoha ganham chance na competição europeia, enquanto Gabriel Jesus e Chiesa ficam fora da primeira fase / Crédito: Jogada 10

Os clubes ingleses divulgaram nesta quarta-feira (3) as listas dos 23 inscritos para a fase de liga da Champions. Entre os destaques, chamam a atenção as presenças de duas joias do futebol inglês: Max Dowman, do Arsenal, de apenas 15 anos, e Rio Ngumoha, atacante de 17 anos do Liverpool. Dowman, nascido em dezembro de 2009, já vinha sendo observado por Mikel Arteta desde a pré-temporada e até entrou em campo em duas partidas da Premier League. Apesar disso, só poderá assinar contrato profissional em 2026, quando completar 17 anos.