Arsenal e Liverpool inscrevem promessas de 15 e 17 anos na Champions

Max Dowman e Rio Ngumoha ganham chance na competição europeia, enquanto Gabriel Jesus e Chiesa ficam fora da primeira fase
Os clubes ingleses divulgaram nesta quarta-feira (3) as listas dos 23 inscritos para a fase de liga da Champions. Entre os destaques, chamam a atenção as presenças de duas joias do futebol inglês: Max Dowman, do Arsenal, de apenas 15 anos, e Rio Ngumoha, atacante de 17 anos do Liverpool.

Dowman, nascido em dezembro de 2009, já vinha sendo observado por Mikel Arteta desde a pré-temporada e até entrou em campo em duas partidas da Premier League. Apesar disso, só poderá assinar contrato profissional em 2026, quando completar 17 anos.

Ngumoha, por outro lado, já começou a mostrar serviço. Pouco depois de completar 17 anos, marcou seu primeiro gol na Premier League, na vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle, após ter começado a ganhar espaço ainda aos 16.

No Arsenal, a ausência mais sentida é a de Gabriel Jesus. O brasileiro ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e deve ficar fora de ação por pelo menos mais dois meses. Já no Liverpool, o técnico Arne Slot deixou Federico Chiesa de fora por escolha própria. Porém, tanto o brasileiro quanto o italiano ainda podem ser inscritos caso os clubes avancem ao mata-mata.

