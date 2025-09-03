Ancelotti exalta clima na Seleção e comenta ausência de Neymar: ‘Decisão técnica’

“Normal. Nada (o que achou das declarações de Neymar)… eu creio que é a verdade. É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. Porque é uma decisão técnica. Do que o jogador está fazendo, o que tem feito. Mas também o problema que ele teve. Quando eu falo do critério físico, é um critério que toda a comissão acha muito importante. Ninguém pode discutir o Neymar a nível técnico. O que estamos olhando e avaliando é sua condição física, mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui. Porque a verdade é que essa seleção tem muita concorrência. Muitíssima. Acreditamos que temos 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo”, disse Ancelotti.

Contudo, o treinador fez questão de ressaltar o ambiente positivo vivido pela Seleção. Tanto no centro de treinamento, quanto internamente entre os atletas.

“O centro de treinamento é bom muto bem organizado. Os jogadores aproveitam da possibilidade que tem de ficar juntos no tempo que passam aqui. O ambiente da equipe nacional é diferente do que há dentro de um clube. Eles falam todos o mesmo idioma, têm a mesma cultura, então creio é muito mais fácil um bom ambiente em uma equipe nacional que em um clube. Aproveito para passar tempo com quem conheço menos, falar com eles para tentar conhecer um pouco mais as pessoas. Nesse sentido é um ambiente muito positivo, e estou muito contente com esse ambiente e todos. Nessa convocação, temos jogadores novos e estou contente com eles… trabalham bem, estão focados no trabalho. É um ambiente positivo. A ideia é ser capaz de ter esse ambiente até a Copa do Mundo”. Além disso, o treinador também comentou da expectativa de comandar o Brasil pela primeira vez no Maracanã. Aliás, vale lembrar que este será o último jogo da Seleção diante de seu torcedor, antes da Copa.

“Para mim é uma nova experiência muito bonita a primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações. O jogo… eu espero o máximo, que a equipe jogue bem, que tome confiança, que tem uma boa atitude, intensidade no jogo. É o caminho que queremos correr até o Mundial”, completou. Veja outras respostas do treinador: Estêvão “Sim. Creio que o futebol moderno perdeu um pouco esse tipo de jogador, que joga por dentro, como meia. O futebol está com mais extremos, fortes, rápidos, esse tipo de jogador. O Estêvao tem muita qualidade e pode jogar também por dentro. Como estamos vendo nos treinos. Raphinha, Vinicius, Martinelli, também jogam muito bem por dentro. É o que pede o futebol moderno”.

Preparação “Bom, saímos do jogo contra o Paraguai muito satisfeitos. Penso que a equipe jogou muito bem, teve uma boa atitude no campo, tanto defensiva quanto ofensiva. Teve intensidade. Mas queremos isso no jogo de amanhã, sermos intenso e fortes defensivamente. Queremos fazer uma boa pressão ofensiva e jogar rápido com bola. Acho que podemos repetir o jogo contra o Paraguai para torcida ficar contente com o nosso jogo. No treino, tivemos quatro atacantes e a ideia é não mudar muito para o jogo contra o Chile. Não vou colocar muitos atacantes também para não perder o equilíbrio e conseguirmos defender bem”. João Pedro