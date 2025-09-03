Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes contra o Chile

Técnico afirma que terá time agressivo no Maracanã, mas também ressaltou em coletiva a importância do equilíbrio defensivo / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira terá novamente um estilo ousado e ofensivo no duelo desta quinta-feira (04/9), às 21h30, diante do Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva concedida na Granja Comary nesta quarta-feira (03/9), o técnico Carlo Ancelotti confirmou que manterá o esquema com quatro atacantes, repetindo a formação utilizada contra o Paraguai na última Data Fifa. Segundo o italiano, a ideia é equilibrar intensidade ofensiva e solidez defensiva. No treino de terça-feira, o treinador montou o ataque com Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

“Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos, penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer no jogo de amanhã, jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com bola. Acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com nosso jogo”, avaliou. A escalação deve ter Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Martinelli. Contudo, apesar do peso ofensivo, Ancelotti frisou que não abrirá mão da segurança defensiva. “Ontem eu testei quatro atacantes no treino, é a ideia, jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem”, completou o treinador.

Ancelotti explica escolha por João Pedro e Estêvão Além disso, o técnico também detalhou como pretende utilizar João Pedro, atacante do Brighton, que pode atuar em mais de uma função. “Ele pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também”, explicou. Aliás, outro destaque foi Estêvão, que Ancelotti fez questão de elogiar sua versatilidade e estilo.